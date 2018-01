Els hotels de la Costa Daurada tanquen les festes de Nadal amb una mitjana d'ocupació del 75%

Turistes de proximitat i francesos pernocten a Tarragona a la recerca de bones temperatures i l’oferta de PortAventura World

Els hotels de la Costa Daurada han tancat les festes nadalenques amb una mitjana d'ocupació del 65% per Nadal i del 85% per Cap d'Any. Els turistes que han visitat la zona han estat, com és habitual, de proximitat, però també francesos. En general, són famílies i grups que han volgut passar les festes a la Costa Daurada per aprofitar les bones temperatures o l'oferta nadalenca de PortAventura World, a més de les propostes de sopars i dinars de gala dels establiments turístics. Precisament per aprofitar aquests sopars, amb cava i ball, els hotels oberts la nit del 31 de desembre van fregar el 100% d'ocupació. En canvi, els Reis, que han coincidit en cap de setmana, han mantingut una fluixa ocupació, com és habitual per aquestes dates.

Així, les previsions dels hotelers s'han complert. I és que la majoria de turistes reserven amb força antelació. «La gent no espera a darrera hora per saber on ha d'anar», ha explicat Xavier Roig, president de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, que apunta que les reserves d'aquestes dates se solen reservar dos mesos abans. «Com els darrers anys, l'expectativa ha estat complerta en els pocs establiments que s'han mantingut oberts». De fet, només una vintena d'hotels han obert les portes a la Costa Daurada per aquestes dates, amb unes 14.000 places de les 52.604 que hi ha disponibles en establiments de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda.



Pel que fa als càmpings, se n'han obert 10 per aquestes dates -4 de costa i 6 de muntanya- amb més de 6.100 places. Aquest tipus d'allotjament, que acull grups d'amics, parelles o famílies de proximitat com a clients per aquestes dates, han ofert activitats diverses i tallers per als nens.



Pel que fa a l'origen dels visitants, la majoria han estat grups de turistes francesos, que han pernoctat unes quatre nits, i que «durant el dia han programat excursions a PortAventura World o han fet excursions a la part interior de la Costa Daurada», segons Roig. El president de l'associació creu que els francesos s'apropen a la zona per Cap d'Any perquè al seu país els serveis «són molt cars» per aquestes dates i la climatologia tampoc els acompanya. En canvi, aquí «hi ha hagut la sort que hem passat un cap d'any que, exceptuant una mica de vent, hem tingut temperatures de 20 graus, i això ho agraeixen els clients que vénen del nord de França». «Aquí, es troben el dia de Cap d'Any amb una jaqueta a la nit i pràcticament en màniga curta durant el dia».



Sobre si la situació política actual ha fet variar les estades dels turistes espanyols, Roig creu que «és aviat per dir-ho» i apunta que durant la temporada alta, que s'allarga fins al setembre, la majoria van ser turistes estrangers. Amb tot, reconeix que és complicat saber si el procés afecta o no a l'arribada de turistes d'arreu de l'Estat perquè les estadístiques es limiten a classificar els visitants entre estrangers o espanyols, un grup dins del qual s'inclou també turistes de proximitat, com Girona o Barcelona. «Li dolgui a qui li dolgui, els de l'Aragó saben el què hi ha aquí i que estan sempre benvinguts», ha assenyalat Roig.