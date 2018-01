Un incendi crema una casa de fusta i 3.000 metres quadrats de vegetació a Tarragona

També han quedat totalment calcinades una motocicleta, ferralla i diversos objectes que hi havia a la parcela

05/01/2018

Un total de cinc dotacions de Bombers han treballat, la matinada d'aquest divendres 5 de gener, en un incendi de vegetació que també ha afectat una construcció de fusta a Tarragona. El foc s'ha produït en una parcela situada al lateral del punt quilomètric 1.163 de l'A-7, a l'alçada del cementiri.



L'incendi s'ha declarat a les 4.23h d'aquesta matinada i ha afectat tant a la vegetació com a una casa de fusta que hi havia a la parcela. Les flames han cremat un total de 3.000 metres quadrats de vegetació, mentre que la construcció ha quedat totalment calcinada. També han cremat totalment una motocicleta, ferralla, i diversos objectes que hi havia a la parcela.



Els Bombers de la Generalitat, que han treballat fins a primera hora del matí en aquest servei, han pogut controlar l'incendi a les 4.51h de la matinada.