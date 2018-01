El Gremi de Pastissers de Tarragona espera vendre prop de 60.000 tortells

La previsió és que, en el conjunt de Catalunya, es consumeixin 910.000 unitats d’aquest pastís

Redacció

Actualitzada 04/01/2018 a les 20:27

El Gremi d’Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona espera vendre entre 50.000 i 60.000 tortells de reis aquests dies, segons ha informat aquesta entitat. En el conjunt de Catalunya, aquesta setmana es preveu vendre al voltant de 910.000 unitats, xifra que representa un augment del 2 per cent en relació als tortells que els catalans es van menjar l’any passat. El lleuger increment de vendes que esperen fer els professionals es deu, principalment, al fet que la festivitat cau enguany en cap de setmana i, per tant, els dies de venda i de consum es poden allargar. El sector de la pastisseria es mostra optimista davant el nombre de tortells que poden vendre aquest 2018, la qual cosa suposaria dos anys de creixement consecutius. Un dels factors que apunten és la revalorització del producte artesà. El de massapà tornarà a ser el tortell més venut, tot i que cada any creixen les vendes de tortells amb diversos farciments com els de nata, crema o trufa. Hi ha una amplia gama de preus. El d’un tortell artesà per a una xifra entre 4 i 6 persones se situa al voltant dels 20 i 25 euros.