Te n'explico una de pirates?

El Museu del Port de Tarragona organitza l’activitat familiar ‘Pirates a la costa!’

Actualitzada 03/01/2018 a les 20:37

Fa uns cinc-cents anys la costa de Salou i, sobretot, la de Vila-seca, va ser fortament castigada pels atacs pirates. Es van arribar a comptar fins a 2.500 assaltants que van amarrar els seus vaixells buscant riqueses, aliments i esclaus. Es creu, a més, que entre els assaltants hi hauria el temible corsari Dragut, un deixeble de Barba-roja que hauria assaltat la zona de Salou almenys tres vegades durant el segle XVI.



Aquest és el rerefons històric que serveix de base per a l’activitat Pirates a la costa!, que aquestes vacances s’està duent a terme el Museu del Port de Tarragona, i que s’adreça a nens i nenes apassionats per aquestes figures llegendàries.



La sessió comença trencant estereotips, presentant els pirates que van arribar a les nostres costes amb un aspecte molt diferent dels que coneixem per les pel·lícules: provinents de l’Àfrica i Turquia, els assaltants que van atracar a Vila-seca vestien turbant i faixa i empunyaven un sabre corbat. L’aventura pirata segueix identificant els vaixells més utilitzats pels bergants del mar, i en aquest capítol els nens i nenes també descobreixen que, a diferència del que es pensen, aquests no eren els galiots.



La vida a bordo d’un barco pirata centra el gruix de l’explicació, començant pels aliments disponibles, entre els quals unes galetes que «només es poden menjar amb els ulls tancats o quan és de nit». La sessió també repassa les malalties pirates més comunes així com els passatemps amb els quals els homenots d’abordo mataven les hores. La descripció de la vida al barco es clou amb una sessió pràctica de nusos, una habilitat imprescindible per a tot pirata que vulgui ser pres en consideració.



La història contada al Port de Tarragona també té un record per als vila-secans que, farts de veure’s assaltats pels pirates i corsaris, van construir torres de defensa al llarg de la costa per albirar i avisar de l’arribada dels saquejadors. En aquest apartat es desmunta un altre dels mites pirates, aquell que apunta que recorrien el món a la recerca de tresors. Al Museu del Port, els infants descobreixen que alguns aliments, així com materials i objectes del dia a dia, també eren molt preuats per aquests bandits.



La sessió es clou amb la trista història de la pubilla de Can Graset de Vila-seca, que va ser segrestada per una colla de pirates sarraïns el mateix dia de les seves noces, i de la qual no se’n va saber mai més res.



En acabat, els nens i nenes fan una manualitat amb els personatges i els escenaris de la història contada.

La darrera sessió de Pirates a la costa! es farà el divendres 5 de gener a les 11 del matí, i en aquesta ocasió serà en castellà.



Aquesta activitat s’adreça a nens i nenes d’edats entre els 5 i els 12 anys, té una durada de 90 minuts i per participar-hi cal fer reserva prèvia al Museu del Port (Tel. 977 259 400, extensió 4422).