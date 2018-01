La FAVT reclama voreres i punts de llum entre Bonavista i Buenos Aires

El president de l’entitat, Antonio Peco, està pendent que Ballesteros posi hora i data a una reunió per plantejar diverses problemàtiques

Actualitzada 03/01/2018 a les 20:49

La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) vol arrencar el compromís de l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, de construir voreres i instal·lar enllumenat públic en els camins que enllacen els barris de Bonavista i Buenos Aires, una reivindicació que els residents en aquesta zona reclamen des de fa anys. Aquest no és l’únic punt que l’organització veïnal té previst plantejar en una reunió demanada a Ballesteros. El president de la FAVT, Antonio Peco, va manifestar a aquesta redacció que «l’alcalde encara no ha fixat la data de la trobada, tot i ens va dir que seria abans de finalitzar les festes».



La sol·licitud remesa a l’alcalde per mantenir una reunió amb representants de la FAVT té com a objectiu «plantejar a Ballesteros una sèrie de qüestions amb la finalitat que s’involucri i es diguin a terme aquest any».



Entre les prioritats, Peco va refer-se a la necessitat de millorar la urbanització de l’entorn del barri de Buenos Aires, comprés entre el Camí de la Partió i el Camí Vell de Tarragona, on es troben els carrers 27, 28 i 29. Els habitants d’aquesta zona no disposen de voreres per desplaçar-se caminant a altres indrets, com Bonavista o el proper municipi de la Canonja, espais als quals han d’accedir-hi mitjançant camins de terra o asfaltats, que en opinió de la FAVT, no es troben en bones condicions. «A més de l’absència de voreres, no hi ha enllumenat públic».



Entre les propostes que l’organització veïnal vol traslladar a l’alcalde Ballesteros, moltes no són noves, com succeeix en el cas de la urbanització al voltant del barri de Buenos Aires, una antiga reclamació dels residents en aquest entorn del terme municipal de Tarragona. Fa més de quatre anys que l’Associació de Veïns Buenos Aires ja reclamava la construcció de voreres i la col·locació de punt d’il·luminació en les vies de comunicació amb altres espais habitats pròxims. En aquest context, Peco va dir que «fa molts anys que plantegen aquesta demanda a l’Ajuntament». La resposta municipal a la petició veïnal ha estat, fins ara, negativa, i en el barri existeix el temor que la situació s’allargui en el temps. Entre les persones que s’han de desplaçar sense poder utilitzar voreres es troben els alumnes de l’Escola Joan XXIII, a la qual accedeixen pel Camí de la Partió, que discorreix en paral·lel a l’autovia A–7.



Per altra banda, Peco va referir-se a la reclamació que fa la FAVT de millora de la plaça Primer de Maig, al barri de Torreforta, o l’adequació a les actuals necessitats d’immobles en els quals fan les seves activitats veïns de barris com la Floresta, la Granja i el Pilar, entre els més significatius. «Les condicions en què es troben no són òptimes», va dir Peco.



El president de la FAVT va indicar que «el local de reunió dels veïns de la Floresta té goteres, no està aïllat i en el seu interior fa fred, i demanem a l’Ajuntament que el posi en condicions».



Antonio Peco va afirmar que manté l’esperança en el fet que la reunió amb Ballesteros tingui lloc «com més aviat millor», ja que la FAVT considera imprescindible que les obres que reclama no es demorin i es facin en el curs de l’any 2018 que acaba de començar.