Zara de Cristòfor Colom inicia el compte enrere per tancar el 13 de gener

La marca del grup Inditex manté oberta la botiga del centre comercial Parc Central

Actualitzada 02/01/2018 a les 22:02

L’establiment que la marca Zara té al carrer Cristòfor Colom de Tarragona està vivint els seus darrers dies. Des de l’empresa, s’ha confirmat a aquesta redacció que el dissabte 13 de gener serà el darrer dia d’activitat d’aquesta botiga de moda ubicada al centre de la ciutat. D’aquí a dotze dies, el tancament ja serà una realitat.



El 13 de gener ha estat la data escollida pels responsables de la marca del grup Inditex per abaixar la persiana de manera definitiva. Zara és una de les botigues de moda més grans de la ciutat. La marca del grup que dirigeix Amancio Ortega també disposa d’un establiment al centre comercial Parc Central.



La informació del tancament de Zara va transcendir el passat més de juliol, però la firma no va especificar, de manera oficial, la data exacta en què es produiria, tot i que s’apuntava als primers dies del mes de gener d’enguany, calendari que ha estat confirmat. La mesura afecta una plantilla de divuit treballadors fixos.



El primer establiment Zara que va obrir les seves portes als clients a Tarragona va arribar a la ciutat fa ja uns anys i es va ubicar en un edifici de nova planta, localitzat a pocs metres de distància de la Rambla Nova, que es va aixecar en el solar que va deixar buit un antic garatge i un immoble. El tancament de Zara –conegut popularment com el de la Rambla– no és el primer que pateix una firma del grup Inditex d’Amancio Ortega. A mitjans del 2015 també va abaixar la persiana la botiga de Pull & Bear de la Rambla Nova, situada en el radi d’acció de Zara.



L’adéu de la botiga de roba incidirà en la transformació del tram de Cristòfor Colom més pròxim a la Rambla Nova i al voltant del remodelat Mercat Central, que quedarà orfe d’una de les marques de referència a escala internacional, una zona que s’està reactivant gràcies, precisament, a la reobertura del mercat de Corsini. Ara, caldrà esperar a veure com el comerç la zona, el tradicional, gestiona la marxa del gegant Zara De fet, des de fa uns anys, per l’arribada a la ciutat de grans centres comercials i la crisi econòmica, part de la petita botiga s’ha ressentit.



Durant els anys que el Mercat Central i el seu entorn van estar d’obres, moltes botigues del conegut com a comerç tradicional van desaparèixer de carrers com Smith, Lleida, Governador González o Cristòfor Colom. Moltes van ser substituïdes per bars. En els darrers mesos s’ha observat una revitalització comercial de la zona i encara falten per finalitzar els treballs d’urbanització de la nova plaça Corsini, espai que, segons defensa l’Ajuntament, contribuirà a atraure possibles clients.