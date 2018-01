Un camió 'perd' una gran peça industrial que transportava

L'incident s'ha produït a la rotonda d'accés al'autopista des de la T-11 entre Reus i tarragona

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 18:02

Aquest dimecres al migdia s'ha hagut de tallar un dels dos carrils d'accés a la rotonda que permet connectar des de la T-11, entre Tarragona i Reus, amb l'autopista AP-7. La raó ha estat una gran peça metàl·lica, corresponent a una estructura industrial, que ha caigut d'un camió.



El camió, pertanyent a l'empresa de logística industrial, Armesa, presumiblement no duia ben subjectada la peça i ha acabat lliscant fins a caure a la carretera per un dels laterals de la caixa del vehicle.



Els Mossos d'Esquadra han marcat la zona per a tallar el carril afectat i a primera hora de la tarda encara s'estava a l'espera de l'arribada d'una grua que permetés retirar la peça, que és de grans dimensions i pes.



Un vehicle ha topat amb la peça en el moment de caure del camió, però no ha provocat cap ferit.