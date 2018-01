Restriccions viàries a la Part Alta a causa del tall de circulació a la baixada del Roser

La baixada del Roser es va tancar al trànsit ahir pel despreniment de part de la teulada d’un immoble i el perill d’esfondrament del mateix

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 14:25

La Part Alta pateix diverses restriccions viàries, aquest dimecres 3 de gener, a conseqüència del tall de circulació actiu des d’ahir a la baixada del Roser en desprendre’s part de la teulada d’un immoble d’aquest carrer. La zona va quedar totalment tancada a la circulació, des del d’ahir al migdia, per perill d’esfondrament de l’edifici afectat.

Com que el tall de la Baixada del Roser impedeix completar el circuit de lliure accés de vehicles, l'accés a la Part Alta s'ha restringit només a veïns i vehicles autoritzats. S'ha instal·lat senyalització provisional al Portal de Sant Antoni remarcant-ho.



Els vehicles dels veïns tampoc podran circular per la baixada del Roser i seran desviats de manera excepcional pels carrers Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, Pla de la Seu, Pare Iglesias, Calderers, Destral, la Nau, baixada de la Pescateria, Cos del Bou i Portalet.



Per facilitar la sortida dels vehicles autoritzats i dels veïns, s’ha invertit el sentit del trànsit del carrer de Les Coques i del carrer Pare Iglesias.



S'ha instal·lat la senyalització provisional al llarg de tot el recorregut i s'ha amagat, quan ha calgut, la senyalització habitual per evitar la confusió dels conductors. Aquestes restriccions viàries estaran vigents fins que els tècnics determinin si hi ha novetats en l'immoble de la baixada del Roser.