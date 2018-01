La plaça Corsini comptarà amb una font quan estigui enllestida

El model serà el mateix que el d’altres fonts de la ciutat, com les que es troben a la Rambla Nova

La renovació de la plaça Corsini està arribant a la seva fi i cada vegada es coneixen més detalls de com quedarà l’espai entre els mesos de febrer o març, data quan es preveu que s’acabin els treballs de remodelació. El nou element que caldrà sumar al banc de marbre circular i el seu fanal, instal·lats la setmana passada, és una font. Aquesta, seguirà els cànons de les fonts tarragonines instal·lades en indrets com la Rambla Nova o la plaça de la Font.



La font era un dels elements reclamats per les associacions veïnals, en el seu objectiu de convertir la nova plaça en un espai adequat pel gaudi dels més petits. El passat dilluns, la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, expressava que «hem confirmat l’arribada d’aquesta font, un element que havíem promès i que finalment s’ubicarà a l’interior de la plaça Corsini». Ferrando afegia que «col·laborarà en deixar una estampa molt bonica de l’espai», que tal com detallava, també comptarà amb torretes i jardineres, a més d’un espai de jocs infantils.



El que encara no se sap quan arribarà, encara que Ferrando confiava en que sigui «el més aviat possible», és el carilló de la façana del Mercat. La idea de l’Ajuntament és instal·lar un carilló de l’estil del centre i nord d’Europa. Sonarà a ritme de l’Amparito Roca a les dotze del migdia i estarà protagonitzat per figures del Seguici Popular de la ciutat, com l’Àliga, la Víbria, els Gegants, entre altres elements. Segons va explicar l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, fa mesos, «el mercat necessita un element que el faci únic i especial, així els turistes que vinguin a la ciutat visitin el Mercat Central per la seva singularitat, entrin i comprin». Aquest rellotge de carilló serà el primer de Tarragona i el primer del país en un mercat.



Segons Ferrando, els treballs de remodelació de la plaça Corsini acabaran entre els mesos de febrer i març, moment en què s’inaugurarà «un espai bonic, modern i per a tots els tarragonins».



Comptarà amb una pèrgola, diversos bancs, el banc circular de marbre ja instal·lat, la font en qüestió i sis torretes amb arbres. D’altra banda, cal dir que els marxants de la Rambla Nova es desplaçaran al davant del Mercat Central quan la plaça estigui acabada. Així doncs, els dimarts i els dijous s’hauran de retirar alguns elements de Corsini per fer encabir tots els paradistes, que també canviaran l’aspecte dels tendals per anar en comunió amb el Mercat.