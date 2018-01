La CUP de Tarragona reclama que es tregui una foto d'antidisturbis de l'estand de la Guàrdia Urbana al Parc de Nadal

Considera inadmissible que es faci apologia de la violència en un espai educatiu

La CUP de Tarragona ha fet públic un comunicat, difós també a través de les seves xarxes socials, denunciant la presència d'una imatge de policies antidisturbis a l'espai que la Guàrdia Urbana de la ciutat ocupa al Parc de Nadal.



La formació considera «inadmissible» la presència d'una imatge que fa «apologia de la violència» en un espai educatiu com el Parc nadalenc, destinat a la canalla.



Els anticapitalistes recorden les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre, indicant que, fins i tot l'alcalde Ballesteros, va considerar que es va produir un excés de «violència policial innecessària i clarament desafortunada». Per aquest motiu, afegeix la CUP, «preguntem públicament com és que a l'estand del Parc de Nadal de la Guàrdia Urbana surten imatges d'antidisturbis del mateix cos».