La Cavalcada dels Reis d'Orient iniciarà el seu recorregut des del carrer Reial

Els Reis d’Orient arribaran al Serrallo, aquest divendres, a les 18.15h, mentre que el recorregut s’iniciarà a les 19h

Horaris i recorregut

18.15 h. Arribada per via marítima al moll del Serrallo dels Reis d’Orient amb la benvinguda de les 21 salves pirotècniques i les sirenes dels vaixells i barques del Port. Els Reis d’Orient seran rebuts pels representants institucionals i es traslladaran al balcó del Teatre del Pòsit de pescadors, des d’on saludaran a la ciutadania i pronunciaran parlaments la consellera de Festes de l’Ajuntament i de Sa Majestat el Rei Gaspar.

19 h. Inici de la Cavalcada dels Reis d'Orient des del carrer Reial, que obrirà la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona. Desfilaran, entre d’altres, la carrossa de l’Estel que els ha guiat fins a la nostra ciutat, la de la Sínia per subministrar aigua a totes les seves bèsties i les del Dromedari, el Camell i l’Elefant. Itinerari de la Cavalcada: carrer Reial, plaça dels Carros, carrer d’Apodaca, Mitja Lluna, carrer de la Unió, Rambla Nova (dos tombs), carrer Sant Agustí, Portalet i plaça de la Font.

Els Reis d’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran per mar al Serrallo, el proper divendres 5 de gener a les 18.15 hores, per repartir regals als nens i nenes de Tarragona. Des de les 19 fins a les 20.30 hores, la Cavalcada recorrerà els carrers de la ciutat, des del carrer Reial fins a la plaça de la Font, davant de l’Ajuntament, on l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, lliurarà les claus de Tarragona a Ses Majestats. Durant el recorregut de la cavalcada es repartiran 2.500 quilos de caramels sense gluten.La Cavalcada de Reis de Tarragona està formada per quinze carrosses i compta amb la participació de 280 persones, a les quals cal afegir 200 persones més entre voluntaris, Brigada Municipal, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Neteja i seguretat, entre d’altres.