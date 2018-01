L'enverinament de dos gossos a un pipicà senyalitzat alerta a Sant Pere i Sant Pau

Tots dos casos s’han produït en la darrera setmana i van poder salvar la vida, no és el cas de dos gossos que van morir per verí al costat de les piscines

Actualitzada 02/01/2018 a les 21:47

Preocupació entre els amos de gossos al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. El motiu, l’enverinament de dos animals a un pipicà senyalitzat ubicat al davant del bloc Sant Magí, al costat de la caserna de la Guàrdia Civil. En tots dos casos, l’animal hauria menjat algun aliment impregnat amb un producte químic encara indeterminat. Amb aquests dos casos, ja en són quatre els que ha patit el barri en tan sols un mes i mig. A la zona de les piscines municipals, també concorreguda per amos i animals, dos gossos es van intoxicar i van acabar morint fa poc més d’un mes. I l’últim cas és el del Suri, un gos caçador que va salvar la vida dilluns a la tarda gràcies a la ràpida reacció de la seva propietària i del veterinari. Ara, els veïns esperen una investigació dels Mossos d’Esquadra per saber què està passant.



El pipicà en qüestió és un dels espais més utilitzats per passejar gossos a la zona nord de Sant Pere i Sant Pau. Cada tarda, desenes de persones hi arriben amb el seu animal perquè «podem deixar-los anar sols d’una manera vigilada», deia la Montse Cortijo, propietària del gos enverinat dilluns a la tarda. El terreny està senyalitzat com a pipicà, però no disposa de tanques que limitin la zona. Tot i així, és un espai obert i gran «sense el perill d’atropellament per part de vehicles», afegia Cortijo.



Dilluns a la tarda, la propietària del Suri va decidir anar a passejar-lo després del tradicional dinar familiar del dia 1. Es va dirigir al pipicà situat al davant del bloc Sant Magí, tal com fa habitualment, perquè ella resideix al barri. En arribar al lloc, Cortijo va treure la corretja al Suri «perquè pogués passejar lliurement», una acció que acostuma a repetir donades les característiques del terreny. Cortijo assegura que no va notar res estrany durant la passejada i, acte seguit, es va dirigir al seu domicili.



«Després d’una estona a casa, vaig decidir sortir perquè havia quedat amb una amiga. Abans d’obrir la porta, em vaig acostar al Suri per dir-li que marxava», detallava la veïna, ara ja recuperada del succés. En apropar-se al gos, però, va veure que alguna cosa no anava bé. «Estava començant a convulsionar i sabia que allò no era normal. Mai no m’havia passat res amb gossos, però fa molts anys que en tinc i això es nota», relatava. Ràpidament, va agafar al Suri i el va portar al veterinari.



La ràpida intervenció de la propietària va facilitar que el veterinari arribés a temps per salvar la vida del Suri. També gràcies a la seva grandària i pes, pròpies d’una raça caçadora com la seva. No va passar el mateix amb els dos gossos morts fa un mes i mig a la zona de les piscines. També van ingerir un producte tòxic, però eren gossos més petits i no van poder sobreviure. De fet, la mateixa Cortijo assegurava que «més d’un cop, al costat de les piscines municipals, ens hem trobat amb trossos de carn sospitosos que hem hagut de retirar per precaució», deia.



El Suri va rebre l’atenció del veterinari i ja s’està recuperant a casa. Per contrarestar els efectes del verí, se li va administrar carbó actiu. Segons informava la seva propietària, «el veterinari estava convençut que havia ingerit alguna cosa impregnada amb producte tòxic». Ahir al matí, Cortijo va trucar a l’Ajuntament per preguntar si al pipicà havien fumigat o havien abocat herbicida. La resposta va ser negativa, per aquest motiu es desconeix encara el producte en qüestió.



Ahir a la tarda, Cortijo es va dirigir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra amb l’informe del veterinari per denunciar els fets i que s’investigui el cas. De moment, però, una entitat animalista de Sant Pere i Sant Pau i Rodolat del Moro ja ha començat a alertar els amos de gossos. Es tracta de RodoGat Sant Pere i Sant Pau, que va néixer fa un mes amb l’objectiu de vetllar per la seguretat dels animals. A més, el seu vicepresident, Juan Francisco Cervelló, també ha patit els efectes d’aquesta «xacra», tal com la denomina.



La setmana passada i també en la zona del pipicà situat al costat dels pisos de la Guàrdia Civil, el seu gos va ingerir un producte que el va fer vomitar durant una setmana seguida. «Vam estar molt atents als seus símptomes, però finalment no va anar a més i es va salvar», explicava Cervelló. Assegura que des de l’associació faran tot el possible per combatre aquests casos d’enverinament, encara que reconeixia que «no podem fer gaire cosa més que alertar i vigilar». Ara, esperaran la investigació dels Mossos.