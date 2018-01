L'Arqueològica denuncia nous atacs al patrimoni en forma de pintades

En els darrers dies han aparegut escrits en carreus de la muralla romana i en l’aqüeducte de la mina de l’arquebisbe, un d’ells en anglès

Actualitzada 02/01/2018 a les 21:02

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) ha denunciat un nou atac al patrimoni històric de Tarragona, en dos espais on sovint s’acostumen a fer pintades: carreus de la muralla romana de la plaça de l’Escorxador i una paret de l’aqüeducte de la mina de l’arquebisbe. Aquestes accions es venen repetint des de fa temps, unes actuacions que, segons va dir la RSAT a aquesta redacció, afecten de manera molt negativa a una tipologia de pedra força fràgil i erosionada per l’acció dels agents climatològics.



Xavier Allué, membre de la directiva de l’entitat, va dir que els fets denunciats van ocórrer la setmana passada i són una mostra més que «el vandalisme contra el patrimoni monumental de la nostra ciutat no té aturador». En un sector de muralla de la plaça de l’Escorxador va aparèixer una de les pintades, amb la particularitat que, en aquesta ocasió, va ser escrita en anglès. «La bretolada sembla correspondre a un amant despitat que insulta, això si en anglès, a l’objecte dels seus interessos», va dir Allué.



L’altra de les accions té vinculacions presumptament anarquistes. Algunes persones «han tornat a embrutar la paret de l’aqüeducte de la mina de l’arquebisbe, quan travessa el carrer de l’Escultor Verderol, on fa poc es van haver de netejar anteriors pintades, com ja vam comentar en el seu moment», va subratllar Allué.



A més del cost econòmic que comporta netejar els grafitis, l’Arqueològica lamenta que fets com els succeïts en els darrers dies i de manera reiterada tenen un efecte molt negatiu en els carreus d’època romana. «És difícil netejar les pintades fetes en aquestes pedres que, per altra banda, estan castigades per l’erosió i les accions del vent i de l’aigua de pluja», va remarcar el membre de l’entitat. Tot tipus d’acció implica un desgast en uns carreus que formen part de la muralla de Tarraco, declarada Patrimoni Mundial per la Unesco l’any 2000 en l’assemblea que aquesta institució va celebrar a la ciutat australiana de Cairns.



Un lloc reincident

La darrera vegada que l’Arqueològica va denunciar la presència de grafitis en carreus de la muralla va ser el passat mes de juliol. En aquella ocasió, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va lamentar els fets i va manifestar que «una altra vegada l’incivisme d’alguns ataca el patrimoni i al mateix indret que en una altra ocasió». L’actuació de l’autor o autors de les pintades «és totalment inacceptable i espero que ben aviat enxampen als autors», va dir l’alcalde, qui va expressar el seu desig d’enxampar els autors de les pintades. «Cada vegada estem més a prop d’aconseguir–ho», va subratllar Ballesteros, tot i la dificultat que planteja conèixer els autors.



Es dóna la circumstància que moltes de les pintades es repeteixen en el mateix indret, just en un mur localitzar en un extrem de la plaça de l’Escorxador, on té la seu la Universitat Rovira i Virgili, i a tocar del passeig Torroja. L’Arqueològica confia que fets com els succeïts la passada setmana no tornin a repetir-se, però la presència de trams de la muralla en àmbits oberts a tothom ho fa difícil.