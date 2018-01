Els patges arriben a Tarragona a quatre dies de l'arribada dels Reis

Els representants reials estaran al consistori dimarts i dimecres

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 08:52

Els patges reials van arribar el passat dilluns per la tarda a Tarragona amb l’objectiu de rebre totes les cartes als Reis Mags dels més menuts de la ciutat. Ho van fer rodejats de desenes de tarragonins que no es van voler perdre aquesta tradicional cita. Els representants de Ses Majestats van arribar al pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona a les 6 de la tarda i s’hi van estar fins a les 8 del vespre.



Somriures i expectació entre els més petits per l’arribada dels representants de Ses Majestats. A només quatre dies d’una de les jornades més especials de l’any, els patges van rebre les primeres missives dels tarragonins. Va ser a partir de les sis de la tarda, quan els representants reials van començar a saludar a desenes de menuts que arribaven amb la seva carta a la mà.



La funció dels patges serà la d’entregar les cartes als Reis Mags abans que arribin a Tarragona. Ho faran el dia 5 a la tarda. Melcior, Gaspar i Baltasar està previst que trepitgin la ciutat a les 18:15 hores al Serrallo. Com cada any arribaran per via marítima des de terres de l’Orient, i seran saludats per les sirenes dels vaixells i barques del Port, així com per les 21 salves pirotècniques adreçades a les grans personalitats. Seguidament, des del Pòsit saludaran la ciutadania i a partir de les 19 hores començarà la Cavalcada dels Reis Mags que obrirà la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona, i desfilaran –entre d’altres– la carrossa de l’Estel que els ha guiat fins a la nostra ciutat, la de la Sínia per subministrar aigua a totes les seves bèsties, i les del Dromedari, el Camell i l’Elefant.



Després, els Reis desfilaran per diversos carrers del centre de Tarragona fins arribar a la plaça de la Font.