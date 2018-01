El nou propietari de l'Hotel Imperial Tarraco ja ha iniciat les obres de reforma

L’objectiu és convertir-lo en un establiment que es converteixi en una referència a Tarragona

Actualitzada 02/01/2018 a les 22:08

L’antic Hotel Imperial Tarraco ja es troba en obres amb l’objectiu de reformar el seu interior de manera íntegra i poder obrir el nou establiment resultant a finals d’aquest any o en el primer trimestre del 2019. L’hotel del passeig de les Palmeres va tancar portes de manera definitiva el passat 21 de maig.



La primera de les actuacions que s’està duent a terme consisteix a treure el fals sostre de la primera planta i dels salons nobles i menjadors que hi havia a la segona. Els operaris van entrar fa uns dies a l’interior per procedir a posar en marxa les tasques inicials de la profunda reforma a la qual serà sotmès l’edifici en el curs dels pròxims mesos. De moment, però, no ha transcendit el nom de l’empresa que es farà càrrec de la gestió de l’establiment.



El nou propietari, Alta Diamond Projects, va adquirir l’hotel de la cadena Husa, presidida per Joan Gaspar, per un import aproximat als vuit milions d’euros. De fet, feia anys que Husa tractava de vendre’s l’hotel de Tarragona per fer front a deutes acumulats per la cadena hostalera. L’objectiu de la nova propietat és convertir l’establiment en un hotel de referència a la ciutat, aprofitant la seva ubicació, en un entorn patrimonial de primer ordre, i les vistes al mar i al litoral tarragoní que tindran els futurs usuaris que ocupin les habitacions que donen al passeig de les Palmeres. El projecte preveu adequar l’hotel a les necessitats i exigències del client actual.



L’Imperial Tarraco, de quatre estrelles i construït el 1963, va quedar desfasat i requeria una reforma integral. L’última actuació que es va fer, consistent en una remodelació parcial, va tenir lloc el 2007. En l’apartat de comentaris que desponia el web de l’hotel, molts dels darrers clients asseguraven que l’establiment no es corresponia a la categoria de quatre estrelles i valoraven de manera favorable tant la ubicació –en el centre de la ciutat i a comptats metres d’espais arqueològics i patrimonials– com les vistes que gaudien de la ciutat i de l’entorn marítim del Mediterrani.



L’establiment, que havia estat propietat de la cadena hotelera HUSA, va ser subhastat el desembre del 2016 i, perquè no va trobar-se comprador, va passar a mans del seu principal creditor. El passat mes de maig, la nova propietat –una immobiliària– va presentar una demanda de cessament de l’activitat davant d’un jutjat de primera instància de Tarragona. El negoci del Grup Husa arrossega una profunda crisi des d’inicis d’aquest segle. El 2011 ja que es va vendre l’Hotel Palace Barcelona. Després, l’antic Ritz, de Barcelona i l’Husa President Park, localitzat a Brussel·les.