Descobrint el cinema de Buster Keaton

Actualitzada 02/01/2018 a les 22:05

Fa gairebé cent anys que l’actor, guionista i director de cinema Buster Keaton va estrenar la seva primera pel·lícula, Una setmana (1920). Conten que va ser l’il·lusionista Harry Houdini qui li va donar el sobrenom de Buster (destructor), quan amb tres anys el va veure caure d’una escala sense fer-se cap ferida en un espectacle dels seus pares. Keaton també era conegut com a Cara de pal, per la seriositat amb què entomava els cops a les pel·lícules, i aquest posat seriós va acabar esdevenint la singularitat del seu estil de fer comèdia.



Aquesta i altres curiositats es van explicar el passat dilluns al CaixaForum de Tarragona en la primera sessió del cicle de cinema dedicat a Buster Keaton, una proposta que, fins al diumenge 7 de gener, busca acostar la figura i les pel·lícules d’aquest actor a un públic familiar.



Per a la inauguració del cicle es va comptar amb la presència del pianista Josep Maria Baldomà, que també és compositor, arranjador, professor i productor musical. Baldomà ha posat música a nombroses sessions de cinema mut en festivals de cinema d’animació, espectacles de dansa i de teatre, i és pianista resident de la Filmoteca de Catalunya per a les sessions de cinema mut.



El públic assistent va poder gaudir d’una sessió doble amb les dues primeres pel·lícules de Keaton, Una setmana (1920), i La barca (1921). Josep Maria Baldomà va acompanyar la projecció el piano, tocant en directe dues composicions fetes específicament per a aquests dos films. El músic i compositor va tocar amb un piano de paret al qual va treure la tapa, de manera que el públic va poder contemplar el joc de cordes.



Abans i després del visionat, Baldomà va respondre les preguntes del públic i va explicar diverses curiositats, com ara el fet que el cinema mut va començar a incorporar la música en directe per ‘tapar’ el fort so del projector.



El públic va gaudir de valent amb les desventures de Buster Keaton, especialista del gènere Slapstick (una composició de les paraules slap, cop o bufetada, i stick, bastó), i que s’associa al gènere de comèdia basat en les patacades. La sessió es va poder seguir, a més, amb una breu fitxa didàctica amb informació sobre l’actor, les seves pel·lícules i una selecció de curiositats.



Les pròximes sessions seran els dies 3 de gener, quan es projectarà El moderno Sherlock Holmes (1924); el 4 de gener, amb El maquinista de la General (1927); i diumenge 7 de gener, quan es podrà veure El cameraman (1928). Tots els passis són a les 17.30h i el preu és de 4€.



El cicle de cinema de Buster Keaton forma part del programa ‘Petits cinèfils’, que s’adreça als nens i les seves famílies perquè puguin gaudir plegats de l’experiència cinematogràfica. La selecció de pel·lícules està pensada per fer riure, reflexionar i aprendre a través d’obres que permeten treballar tant el sentit estètic com crític.