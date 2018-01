Coca i xocolata per tothom a la festa de cloenda de la campanya de Nadal als comerços

A l’acte, que se celebrarà durant demà dijous en diversos indrets de Tarragona, també hi actuarà la Stromboli Jazz Band

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 15:19

La festa de cloenda de la campanya de Nadal als comerços de Tarragona se celebrarà demà, dijous 4 de gener, amb la participació de les associacions comerciants en diversos punts de la ciutat. A les 12 del migdia tindrà lloc al Balcó del Mediterrani; a les 5 de la tarda a la Rambla de Ponent de Campclar, i a les 7 de la tarda a la plaça de les Lletres Catalanes a la Vall de l’Arrabassada. A les trobades es repartirà coca amb xocolata i hi haurà l’actuació musical de Stromboli Jazz Band. També hi assistirà la consellera de Comerç de l’Ajuntament, Elvira Ferrando.



A la campanya promocional hi han participat 184 comerços que han repartit als seus clients butlletes per participar a sortejos de regals i postals de la campanya Tarragona, un Nadal per escriure’ns. Cal dir que per primera vegada s’ha desenvolupat conjuntament entre l’Ajuntament i les 10 associacions comercials de la ciutat.



Aquesta iniciativa nadalenca ha estat impulsada per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament i ha comptat amb les associacions següents: Botiguers de Tarragona, Unió de Botiguers de Torreforta, Unió de Botiguers de Sant Pere i Sant Pau, Associació de Comerciants Via T, Associació de Comerciants de Campclar, Unió d’Empresaris Voltants Mercat Central, Nova Unió de Comerciants de Bonavista UCB, Associació de Comerciants Sant Salvador, Associació Centre Comercial la Vall de l’Arrabassada i Associació de Venedors del Mercat Central.