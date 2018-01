Un ferit en un xoc entre dos cotxes a Tarragona

El SEM ha traslladat la persona afectada a l'Hospital Joan XXIII

Redacció

Actualitzada 02/01/2018 a les 14:52

Una persona ha resultat ferida, el matí d'aquest dimarts 2 de gener, en un accident amb dos vehicles implicats a la ciutat de Tarragona. El sinistre s'ha produït al punt quilomètric 1 de la TP-2031, a la sortida de Tarragona, on dos vehicles han patit una col·lisió després que un d'ells se saltés un semàfor en vermell. Com a conseqüència del xoc, una persona ha resultat ferida i ha hagut de ser atesa per contusions lleus. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Joan XXIII.