La Biblioteca de Torreforta amplia el seu fons amb 300 llibres de novel·la negra

La col·lecció va pertànyer al tarragoní Rafael Fernández Suárez, mort el febrer de 2017

Actualitzada 01/01/2018 a les 21:22

La Biblioteca Pública de Torreforta acaba de veure ampliat el seu fons amb una donació de llibres integrada, bàsicament, per novel·la negra. La donació ha estat feta per la dona de Rafael Fernández Suárez, amb la intenció de col·laborar en la tasca important de promoció de la lectura. La donació està integrada per uns 300 llibres. Una part molt significativa són les novel·les de Manuel Vázquez Montalbán. Altres importants autors de novel·la negra que apareixen a la col·lecció són Michael Connelly, Patricia D. Cornwell, Henning Mankell o Petros Markaris.



Un dels elements més curiosos de la donació el constitueixen unes 30 novel·letes en fascicles de la col·lecció Biblioteca de oro, de 1940, d’aquelles que es compraven al quiosc. Són d’autors populars a l’època, que signaven com a Perry Mason, Bruno Fischer, Baynard H. Kendrick, etc. Nascut a Ponferrada el 1946, Rafa Fernández feia molts anys que vivia a Tarragona, on es va involucrar en múltiples activitats tant en el camp polític com en el cultural. Militant del PSUC i posteriorment d’Iniciativa per Catalunya, va ser un element important de la colla Jove dels Xiquets de Tarragona, entitat que va presidir entre 1997 i 1999. Va treballar com a operador de planta, primer a Repsol i després a Dow Chemical. En aquesta última companyia va ser president del comité d'empresa durant més de 8 anys. Rafa Fernández, que va morir el passat mes de febrer, víctima d’una malaltia, era un voraç lector de novel·la negra. Segons ha explicat la seva dona, Genoveva Zaragoza i Gras, «els llibres han d’estar a les biblioteques perquè tothom en pugui gaudir. Les col·leccions particulars, quan ja han donat la satisfacció a qui les fa, crec que mereixen una perspectiva més àmplia. El Rafa va estar molts anys fent-la i estic ben segura que estaria molt orgullós que anessin a parar a un barri com Torreforta. A la seva parròquia és on anàvem a fer moltes de les reunions de l’Assemblea de Catalunya».



Per la seva banda, la directora de la Biblioteca de Torreforta, Montserrat Recasens, ha destacat: «Aquests llibres agraden molt als nostres usuaris perquè tenim un grup d’adults que sempre busca novel.la negra per llegir». Com a curiositat, convé dir que alguns dels títols de la donació no figuren en cap biblioteca del sistema de lectura pública de Catalunya. Per tant, es tracta de llibres els potencials usuaris dels quals són de tot el país, gràcies al sistema de préstec interbibliotecari.

La tinenta d’alcalde de Cultura, Begoña Floria, ha agraït la donació i ha manifestat que seria positiu que altres persones, que tenen col·leccions interessants de llibres que ja no utilitzen, però que poden interessar a altres lectors, actuessin d’aquesta manera per fomentar l’hàbit de la lectura i incrementar el fons de les biblioteques tarragonines.