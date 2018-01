L'Associació Internacional de Policies visita la planta de pediatria del Joan XXIII

Els agents han entregat regals als infants ingressats

Redacció

Actualitzada 02/01/2018 a les 12:10

Els nens i nenes que es troben ingressats a la planta de pediatria del Joan XXIII han gaudit, el matí d'aquest 2 de gener, de la companya de membres de l'Associació Internacional de Policies (IPA). Els agents han visitat als infants que han de passar el Nadal hospitalitzats i els han entregat diversos regals.



Com cada any, per aquestes dates, la solidaritat arriba al centre hospitalari tarragoní. Diferents associacions i entitats de l’entorn visiten el Joan XXIII per portar l'esperit nadalenc a tots els infants i adults ingressats, així com també als familiars i als treballadors. Les visites continuaran el 4 de gener amb el primer equip del Nàstic, el 5 de gener amb els personatges de Port Aventura i el dia 6 de gener amb Ses Majestats els Reis d’Orient.