Es tanquen al públic quatre parcs de Tarragona com a mesura preventiva pel fort vent

Tres pins del Parc de Saavedra s’han vist afectats per les ratxes i es tallaran per evitar que puguin caure

Redacció

Actualitzada 02/01/2018 a les 13:50

L’Ajuntament de Tarragona tancarà avui l’accés al públic als quatre parcs que ofereixen aquesta possibilitat: el Parc de la Reconciliació, el Parc de la Ciutat, el Parc de Coma i el de Saavedra. El consistori ha pres aquesta decisió com a mesura preventiva per les fortes ratxes de vent que encara poden tenir lloc al Tarragonès.



Per altra banda, a causa de les fortes ventades que s’han produït en les darreres hores, tres pins del Parc de Saavedra s’han vist afectats en la seva estabilitat. Properament es tallarà aquests pins per evitar que caiguin, ja que podrien ser un perill pels vianants.