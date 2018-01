Els Mossos descarten que hagin robat a l'oficina del Banc Sabadell on van arrencar un vidre

El cos, que estava investigant un possible robatori, apunta que la destrossa de l’aparador correspon a un acte vandàlic

Actualitzada 02/01/2018 a les 11:24

La destrossa que es va produir, ahir dilluns 1 de gener, en un aparador d’una oficina del Banc Sabadell a Tarragona correspondria a un acte vandàlic i no a un robatori. Així ho han conclòs els Mossos d’Esquadra, els quals van posar en marxa una investigació arran dels fets. Segons el cos policial, l’arrencament del vidre correspondria a un acte vandàlic.



Les forces policials van rebre l’avís aquest dilluns, cap a dos quarts de nou del matí, que algun fet anòmal s’estava produint a l’oficina del Banc Sabadell situada al carrer Pere Martell cantonada amb Manuel de Falla. Diversos agents es van desplaçar fins al lloc i van observar com un dels aparadors de l’entitat bancària estava arrencat i hi havia deixat un forat suficientment gran com perquè hi entrés una persona. Per aquest motiu, la policia autonòmica va iniciar una investigació per un possible robatori en aquesta oficina.



Després de fer diverses gestions i avançar en la investigació, els Mossos han conclòs que l’arrencada de l’aparador correspondria a un acte vandàlic i no a un robatori, com es creia inicialment. La persona o persones responsables dels fets encara no han estat identificats –s’utilitzaran les imatges de les càmeres de seguretat per intentar esbrinar qui ha estat el responsable o responsables de la destrossa- i el cos policial està pendent que s’interposi una denúncia pels fets.