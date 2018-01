El carrer Vint-i-vuit romandrà tallat la setmana vinent per obres de rehabilitació del ferm

A partir del 8 de gener també s’instal·laran diferents passos de vianants elevats i reductors de velocitat a diferents vies dels barris de la ciutat

Redacció

Actualitzada 02/01/2018 a les 12:39

El carrer Vint-i-vuit de Bonavista romandrà totalment tancat a la circulació de vehicles en motiu dels treballs de rehabilitació del ferm durant la propera setmana del 8 de gener. En concret s’arranjaran totes les patologies que presenta el paviment i se sanejaran les zones que estiguin més deteriorades. Després es col·locarà una nova capa de rodadura que es completarà amb una nova senyalització horitzontal perquè el vial estigui en condicions de ser utilitzat per trànsit rodat. El cost dels treballs és de 44.624,80 euros.



Conjuntament a aquesta actuació, l’Ajuntament ha emplaçat les persones titulars dels guals a adequar els rebaixos a les condicions constructives que estableix la normativa municipal.



D'altra banda, també el dilluns 8 de gener començarà la instal·lació de diferents passos elevats i reductors de velocitat a diferents vies de la ciutat. L'actuació s'emmarca en el Pla Local de Seguretat Viària de Tarragona, un dels objectius del qual és l'adopció de mesures orientades a la millora de la mobilitat i la reducció de l'accidentalitat en via urbana.



Amb aquesta finalitat l’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat els treballs de construcció de dos passos de vianants elevats (amb ressalt) i cinc reductors de velocitat tipus «esquena d’ase» als passos de vianants situats al carrer d’Amposta 23 a l’alçada dels habitatges DOW; al carrer Vint a l’alçada del carrer U de Bonavista. També es col·locaran dos reductors de velocitat –un en cada sentit- al carrer del Riu Ter de Campclar i a l’avinguda de Sant Salvador, a l’alçada del carrer de la Verema. Per últim es col·locarà un únic reductor de velocitat a Sant Pere i Sant Pau, entre el bloc Alt Penedès i la plaça de les Amèriques.



Els passos elevats i les esquenes d’ase tenen per objectiu alertar a les persones conductores sobre la proximitat d’itineraris de vianants, així com de reduir la velocitat fins els 30 km/h, per la qual cosa la seva instal·lació anirà acompanyada de senyalització específica, tant horitzontal com vertical. El cost d’aquestes actuacions és de 34.944,80 euros.