Alliberen la gata atrapada en una gàbia a l'interior del Banc d'Espanya

L'animal portava 48 hores tancada dins les instal·lacions de l'edifici sense aigua ni menjar

Actualitzada 02/01/2018 a les 15:22

La gata que portava més de 48 hores atrapada en una gàbia a l’interior del Banc d’Espanya ja ha estat alliberada. La Conselleria de Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona ha obert l’edifici, prop de dos quarts de 3 del migdia, perquè l’associació Tarraco Gats pugui accedir a l’interior i rescati l’animal, que no tenia ni aigua ni menjar. L’alliberament de la gata s’ha produït després de reiterades trucades a les Conselleries de Salut Pública, Patrimoni i Guàrdia Urbana denunciant la situació de l’animal.



La gàbia es va posar a l'interior del Banc, divendres passat, per rescatar una gata que havia quedat atrapada a l'interior de l'edifici sense possibilitat de sortir. Durant el cap de setmana va ser quan l'animal va entrar i va quedar atrapada. Ana Póveda, de l’associació Tàrraco Gats, explicava a aquest mitjà que «l’animal porta més de 48 hores sense poder alimentar-se ni beure». Afegia que «hem trucat a la Regidoria de Salut Pública però també a Bens i Patrimoni i de moment no tenim resposta» i apuntava que havien posat una queixa a l’OAC.



La resposta ha arribat poc després, aquest migdia, quan personal de la Conselleria de Salut Publica ha accedit a obrir les instal.lacions del Banc d’Espanya per poder rescatar l’animal. La gata ha estat recollida per l’Associació Tarraco Gats.