Entren a robar a una oficina del Banc Sabadell després de destrossar-ne la finestra

Els Mossos s’estan fent càrrec de la investigació

Actualitzada 01/01/2018 a les 16:56

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de la Central d’Alarmes que s’estava produint algun robatori a l’oficina del Banc Sabadell del carrer Pere Martell de Tarragona.



Concretament, ha estat a les 8.30 hores quan han estat avisats els Mossos, que han arribat a l’indret, juntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona. Un aparador estava completament arrencat i, per aquí, podrien haver entrat els lladres, encara que aquest extrem no ha estat confirmat.



Els lladres no haurien trencat l'aparador, sinó que l’haurien arrencat per una de les cantonades.



Segons ha explicat la Guàrdia Urbana a aquest mitjà, ells s’han limitat a assegurar l’accés als Mossos, els quals s’estan fent càrrec de la investigació.