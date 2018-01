Donar un cop de mà per art de màgia

El Premi Mundial de Màgia Daniel Collado actua a l’escola Sant Pau de Tarragona a benefici de Mans Unides

Actualitzada 01/01/2018 a les 18:23

Aquesta tarda, a les 17.30h, l’escola Sant Pau de Tarragona acollirà l’espectacle Ilusiones solidarias, una acció organitzada per Mans Unides amb la finalitat de recaptar fons per a la lluita contra la fam i la pobresa.



El protagonista del show és Daniel Collado, un il·lusionista Premi Mundial de Màgia, que l’any 2005 va deixar enrere l’Enginyeria Industrial i dedicar tot el seu temps i esforços al món de la màgia.



Definit per molts com un «mestre de la intel·ligència emocional», aplica els seus coneixements en aquest àmbit per generar una atmosfera d’emocions intenses barrejades amb l’impossible de la màgia més inexplicable per potenciar el creixement i el desenvolupament personal. Del seu treball en destaca també la posada en escena i la comunicació, aspectes que ha cuidat al detall assistint a tallers de tècnica vocal, lectura dramatitzada, i formant part de diverses companyies de teatre.



Entre els seus espectacles es compten sessions de Màgia d’aprop, Màgia d’escena, i fins i tot mentalisme.



La màgia de Daniel Collado s’ha vist a llocs com el programa El Hormiguero –on va fer doblegar una forquilla al cantant David Bustamante– o el canal Discovery Max, i compta amb un palmarès de premis encapçalats pel Premi Mundial de Màgia 2015 del World Championship of Magic. També ha estat Tricampió d’Espanya del Congrés Màgic Nacional i Tricampió Llatinoamericà de FLASOMA la Federació Llatinoamericana d’Associacions Màgiques.



Ilusiones solidarias és un espectacle de màgia familiar innovador, exclusiu i personal, pensat i ideat per a la diversió, la sorpresa de nens i grans i la participació de tot el públic; ple de sorpreses, misteris i situacions impossibles que, asseguren des de l’organització, faran que no puguem llevar-nos el somriure de la cara durant els noranta minuts que dura l’actuació de l’il·lusionista.



Amb aquest espectacle, que ha rodat per ciutats de tot l’estat, Collado ha col·laborat amb tot un plegat de causes solidàries, sumant-se, a Tarragona, a la de Mans Unides.



Mans Unides, amb la col·laboració del Col·legi Sant Pau, organitza aquesta activitat per recaptar fons pels projectes de desenvolupament que es volen finançar aquest any.



L’entitat Mans Unides és una Organització No Governamental de Desenvolupament que, des de 1959, lluita contra la pobresa, la fam, la malnutrició, la malaltia i les seves causes. El 2010 va ser guardonada amb el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia, i compta amb una delegació a la ciutat de Tarragona.



Les entrades per veure l’espectacle Ilusiones solidarias es poden adquirir a partir d’una hora abans de l’espectacle, al mateix col·legi Sant Pau, a un preu de 10 euros. També es poden fer aportacions a la Fila Zero: ES20 2100 0006 39 0200703422.