Nova cita amb el bany de l'hivern a la platja del Miracle

Nova edició, la 33à, del bany a la platja petita del Miracle l'últim dia de l'any

Redacció

Actualitzada 31/12/2017 a les 14:53

Organitzat per l'Associació de Veïns del Port de Tarragona, un any més s'ha fet a la platja del Miracle, el tradicional Bany de Sant Silvestre. Enguany aquesta trobada de valents nedadors hivernals ha arribat a la 33à edició i ha estat precedida per diverses activitats i jocs que s'han realitzat abans de la 'immersió'.



Malgrat que la temperatura ha estat anormalment benigna per ser el mes de desembre, l'aigua estava a una temperatura ben freda, la qual cosa no ha fet enrere els sempre disposats banyistes de Sant Silvestre.