Un vídeo mostra el caos viscut per un nou col·lapse a urgències de Joan XXIII

Aquest dijous es va produir una nova situació de col·lapse amb fins a 14 pacients amb lliteres i cadires de rodes als passadissos

Joan Antoni Torreblanca

Actualitzada 29/12/2017 a les 16:53

Les Urgències de l’hospital Joan XXIII van tornar a viure aquest dijous a la tarda una nova situació de col·lapse. Segons asseguren a Diari Més els delegats sindicals de la CGT, a les sis de la tarda els box del servei eren plens i als passadissos de la zona A (la que atén als pacients més greus dels nivells assistencials I, II i III), van arribar a apilar-se fins a 14 lliteres i cadires de rodes amb pacients. Tal és la masificació que va viure Urgències aquest dijous que els professionals sanitaris tenien fins i tot dificultats per obrir-se pas i moure els malalts que havien de ser traslladats a planta o per fer-se proves.



Aquesta nova saturació va arribar després d’un matí i un migdia tranquils, on no es van produir grans episodis de masificació. Si bé, el servei d’Urgències de Joan XXIII viu pràcticament en una saturació constant des del passat dissabte 23. En aquests darrers sis dies alguns pacients han hagut d’arribar a esperar fins a 7 hores per ser atesos, segons va confirmar un sanitari del centre a aquest diari. Amb tot, el centre hospitalari ha habilitat des de dimarts 26, festiu de Sant Esteve, 28 nous llits per a la hospitalització a planta. D’aquests, els darrers 10 es van obrir dijous a la tarda, per treure pressió assistencial a Urgències. La CGT denúncia a aquest diari que aquest augment de llits es doni un cop ja s’ha consumat la saturació i lamenta que la direcció del centre no hagi disposat els recursos amb antel.lació per evitar aquestes vergonyoses imatges, de gent gran sent atesa en passadissos a la vista d’altres ciutadans.