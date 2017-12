Tarragona vol convertir en zona exclusiva de vianants tota la Part Alta l'any vinent

El projecte comportarà el tancament del Portal de Sant Antoni, l'únic encara obert al trànsit rodat

Actualitzada 29/12/2017 a les 15:24

Tarragona vol que tota la Part Alta esdevingui zona exclusiva de vianants l'any 2018 i per aquest motiu s'ha creat una comissió a fi de posar sobre la taula aquest projecte. Aquesta comissió, aprovada per iniciativa de l'associació de veïns del barri, es posarà en marxa el pròxim mes de gener. «Ara encara és semizona de vianants, volem que sigui total», ha declarat l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros aquest divendres al matí, durant el tradicional esmorzar amb els mitjans del territori. La conversió de tota la Part Alta en espai d'ús exclusiu per a vianants passa per tancar el Portal de Sant Antoni, l'únic d'accés obert al trànsit rodat al casc antic. «Per guanyar vida caminant, vida comercial i millor qualitat de vida; no tenir cotxes al carrer són menys sorolls i menys problemes per als vianants», ha afegit l'alcalde de Tarragona.