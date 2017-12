L'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat decidiran el model de gestió de l'Anella Mediterrània al gener

L'alcalde Ballesteros anuncia que en qüestió de dies es rebrà l'informe elaborat per INEF Catalunya que plantejarà diferents fórmules per gestionar el conjunt d'instal·lacions esportives després dels Jocs

Actualitzada 29/12/2017 a les 13:07

L'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat decidiran el model de gestió que haurà de regir l'Anella Mediterrània un cop s'hagin celebrat els Jocs Mediterranis del 2018, per treure el màxim rendiment de les instal·lacions esportives. Així, es gestionaran conjuntament tant el Pavelló d'Esports, que és del govern català, com la resta d'equipaments de l'epicentre dels Jocs, situat a Campclar, que pertanyen a l'Ajuntament. El Patronat Municipal d'Esports també participarà en aquest futur model de gestió -ja sigui públic o privat. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha anunciat aquest divendres al matí, durant el tradicional esmorzar amb els mitjans del territori, que en qüestió de dies es rebrà l'informe elaborat per INEF Catalunya en el qual es plantejaran les possibles fórmules de gestió i s'apuntarà quina pot ser la més idònia -un acord al qual es va arribar a principis d'estiu. «Si el 2017 ha estat l'any del Mercat Central, el 2018 serà el dels Jocs», ha sentenciat Ballesteros.