Els veïns de la zona del Francolí porten 20 dies sense il·luminació al Parc

L’associació assegura que, a partir de les cinc de la tarda, s’ha de passejar amb llanterna

Actualitzada 28/12/2017 a les 19:39

Els veïns de la zona del Francolí fa vint dies que no tenen il·luminació al parc. Segons ha assegurat l’entitat veïnal del barri, els fanals del carrer Jaume Vidal i Alcover, ubicat a la vora d’aquesta gran zona verda, no funcionen. De fet, un dels membres de l’entitat, Jesus Fellida, assegurava que els únics punts de llum que il·luminen el Parc Francolí són les grans torres repartides a l’espai, «insuficients per donar llum a tots els jardins», deia. Així doncs, els vials interiors preparats per passejar amb comoditat, es troben completament a les fosques.



Tenir un gran parc a sota de casa i no poder gaudir-lo. Això és el que pensen els veïns del Parc Francolí des de fa vint dies quan arriben les cinc de la tarda, moment que el sol desapareix i deixa d’il·luminar el parc. En situacions normals, els fanals complirien la seva tasca i permetrien allargar una mica més el dia. Però segons assegura l’associació de veïns del barri, «més d’una quinzena de fanals del carrer Jaume Vidal i Alcover no funcionen». Tot i que es tracta d’una via ubicada fora del parc, els fanals de la mateixa il·luminen una bona part d’aquest. Per això, no sols veïns, també usuaris de l’espai, critiquen la «deixadesa» de l’Ajuntament de Tarragona en termes de manteniment.



«Altres anys havíem tingut problemes amb la il·luminació, però no tants com aquest. Fa vint dies que els fanals no funcionen i aquí no ve ningú a arreglar-ho», assegurava un dels membres de l’associació, Jesús Fallida. Encara que es tracta d’un barri «força tranquil», el fet que no hi hagi llum artificial provoca «certa inseguretat», perquè tal com apunta Fallida, «el risc que passi alguna cosa és més alt quan s’està completament a les fosques». De fet, el mateix assegurava que si algú vol donar un passeig després de les cinc de la tarda, ho ha de fer il·luminant-se amb una llanterna. «No s’hi veu res», sentenciava Fallida.



D’altra banda, aquesta mateixa entitat va denunciar el passat 23 de desembre actes vandàlics comesos al parc infantil del vaixell, ubicat al davant del Cèsar August. Segons es pot comprovar a les fotografies penjades a les xarxes socials des de l’entitat veïnal per denunciar-ho, es van trencar algunes estructures del vaixell que «poden ser un perill per als petits que hi juguen», asseguraven. Els veïns del Francolí esperen resoldre els problemes en els propers dies i, si no és així, es posaran en contacte amb l’Ajuntament.