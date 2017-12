El Joan XXIII obre 10 nous llits després de la saturació de Nadal

Ho va fer dijous, després que aquest rotatiu publiqués una notícia al respecte

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona va obrir 10 nous llits –5 habitacions– després de la saturació que es va viure al centre entre els dies 23 i 26 de desembre. De fet, la notícia d’obertura coincideix amb la publicació, per part d’aquest rotatiu , de la denúncia referent a les llargues cues que es van viure a les urgències de l’hospital durant les festes de Nadal.El personal d’infermeria de l’hospital està preparat per atendre-les a totes tot i que, de moment, només hi ha tres habitacions ocupades. Cal recordar que aquestes complementen a les 9 –18 llits– de la mateixa planta 5B, obertes el dia de Sant Esteve després del desbordament del dia 25. El dia de Nadal els professionals sanitaris van haver d’atendre fins a 331 pacients i, per Sant Esteve, altres 298. Es tracta de més d’un centenar de persones respecte a la mitjana diària del servei, situada en 206.