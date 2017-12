Col·loquen el fanal que completa l'històric banc de marbre de la plaça Corsini

Es tracta «amb quasi tota certesa» del mateix banc col·locat el 1923, tal com exposa Elvira Ferrando, mentre que el fanal és el del 1998

Actualitzada 29/12/2017 a les 13:47

Aqui està!

El banc amb quasi tota la certesa de l'any1923 i la farola del 1998, tot restaurat per lluir de nou.@TGNAjuntament @begofloria @pfballesteros pic.twitter.com/aArxATtDN8 — Elvira Ferrando Tgna (@ElviraTgna) 29 de desembre de 2017

L'històric banc de marbre que recentment ha recuperat la plaça Corsini ja es troba complet. Aquest divendres, 29 de desembre, s'ha col·locat l’estructura del fanal que s’incrusta a sobre, la qual ha estat restaurada. El banc de marbre és «amb quasi tota certesa» el mateix que es va col·locar el 1923, tal com exposa Ferrando, mentre que el fanal és el del 1998. Com el fanal, el banc s’ha hagut de restaurar perquè estava molt malmés. També s'ha polit el marbre per millorar-ne la imatge.Aquest banc duia deu anys a les dependències municipals, ja que es va treure del seu lloc quan es van iniciar les obres del nou Mercat Central per tal d'instal·lar a la plaça el Mercat provisional. A dia d'avui, l'històric banc ja es troba instal·lat de forma completa al mateix punt on era fa una dècada.