Es completen les obres per habilitar un nou aparcament a l'antiga circumval·lació de Tarragona

L'obra era un objectiu prioritari pel consistori per facilitar diversos actes dels Jocs Mediterranis

Actualitzada 27/12/2017 a les 20:41

El traçat de l’antiga A-7 al seu pas pels voltants de l’estadi del Nàstic ha quedat esborrat de manera definitiva. I ho ha fet mesos abans de l’inici dels Jocs Mediterranis, un objectiu «primordial» per l’Ajuntament de Tarragona. El desmantellament de l’A-7 era una de les darreres actuacions en matèria d’infraestructures de cara als Jocs, perquè «volíem tenir un Nou Estadi millorat a l’interior i a l’exterior», segons expressava el regidor Comissionat dels Jocs, Javier Villamayor.



Dimecres, una màquina polia els darrers detalls de l’obra a l’antic traçat de l’A-7 a Tarragona. L’actuació va començar fa dos mesos, i tal com expressava el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, «s’ha completat la feina amb temps i amb un preu raonable». Les obres van iniciar-se el 25 d’octubre de mà de l’empresa Trasnmaber SL per 270.384 euros. L’objectiu del desmantellament era que aquest vial estigués a una única alçada i es millorés considerablement la mobilitat al Nou Estadi. Per aconseguir-ho, s’han hagut d’eliminar dos grans ponts de formigó i centenars de tones de sorra i pedra. «S’ha suprimit una cicatriu de Tarragona de mig quilòmetre de llarg», sentenciava Villamayor.



A partir d’ara, durant els dies de partit, els aficionats de l’equip grana podran aparcar en aquest espai, fet que «millorarà substancialment la mobilitat al Nou Estadi», expressava el regidor Comissionat dels Jocs. Aquesta millora és la que perseguia el consistori de cara als Jocs, perquè al camp del Nàstic se celebraran els actes d’inauguració i clausura.



D’altra banda, l’Ajuntament seguirà les gestions per convertir una part de l’antic traçat en zona verda. Ho assegurava Josep Maria Milà, que afegia que «demà –divendres pel lector– al Ple Municipal aprovarem un altre tràmit per aconseguir-ho». Es tracta de l’aprovació inicial de desenvolupament dels plans de millora urbana 34 i 13-B, que portaran fins a la zona un parc urbà.



Amb tot, des de l’Ajuntament es mostren «molt satisfets» amb aquesta obra, que ha estat finançada en la seva totalitat pel consistori. Era una de les dues actuacions que s’havien de realitzar al Nou Estadi de cara als Jocs Mediterranis. L’altra, tenia l’objectiu de millorar l’interior del complex esportiu, i ha estat finançada pel Consejo Superior de Deportes. Segons Javier Villamayor, els equipaments d’aquest esdeveniment esportiu ja estan gairebé finalitzats. Només queden en marxa les obres de la piscina olímpica i la quarta fase del Palau d’Esports, que està en període de licitació. «Arribarà tot a l’hora», cloïa Villamayor.