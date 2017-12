La plaça Corsini recupera el seu històric banc circular de marbre

Es tractaria del mateix banc col·locat el 1923, encara que Espimsa no vol assegurar-ho totalment

Corsini ha recuperat l’històric banc circular que fa deu anys, abans de la instal·lació del Mercat provisional, es trobava al centre de la plaça. De fet, tot i que Espimsa no vulgui assegurar-ho totalment, es creu que és el mateix banc que l’any 1923 es va col·locar en l’aleshores incipient plaça Corsini. Cal dir, però, que el banc no es completarà fins dintre d’uns dies, quan arribi l’estructura del fanal que s’incrusta a sobre i que a hores d’ara s’està restaurant. «És una icona que porta molts records», deia emocionada la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, sobre l’arribada d’aquesta estructura. El banc s’ha hagut de restaurar perquè estava molt malmés, i també s’ha polit el marbre per millorar-ne la imatge.



Ara, aquest banc que duia una dècada a les dependències municipals, s’ha instal·lat al mateix punt on era fa deu anys. «La gent, quan l’ha vist, ha començat a recordar la seva infantesa o les bones estones que ha passat en aquest banc», declarava Ferrando.



La peça que resta per recuperar el banc original, és a dir, el fanal superior, arribarà en uns dies. «S’està restaurant perquè també estava malament, i encara tardarà uns dies», confirmava Ferrando. Amb l’arribada del fanal i aquest banc, Corsini recupera dia a dia el seu aspecte original. Sobre les obres de la plaça, la presidenta d’Espimsa assegurava que «estem complint els terminis i treballant molt, però encara queden coses a fer». Està previst que les obres finalitzin entre els mesos de gener i febrer.