La cruïlla de Prat de la Riba amb Higini Anglès i Pare Palau es regularà per semàfors

Els treballs d’instal·lació dels semàfors s’iniciaran el 2 de gener i es preveu que durin tres setmanes

Redacció

Actualitzada 28/12/2017 a les 16:47

Uns semàfors regularan el pas, properament a la cruïlla de l’avinguda Prat de la Riba amb els carrers Higini Anglès i Pare Palau. Els treballs d’instal·lació dels semàfors s’iniciaran el proper 2 de gener i es preveu que durin unes tres setmanes. El cost d’aquesta actuació és de 46.612,66 euros.



Dins de la jerarquització viària de la ciutat, l'avinguda de Prat de la Riba està definida com una via principal o vertebradora amb una intensitat mitjana diària (IMD) de 6.000 vehicles per dia i amb diversos trams horaris amb més de 500 vehicles per hora. Tant el Servei Català de Trànsit com el Pla local de seguretat viària de Tarragona recomanen que en aquesta categoria de via la protecció als vianants que han de travessar el carrer es realitzi mitjançant regulació semafòrica.



Cal assenyalar, que aquesta intersecció és la darrera que quedava sense regular en la zona delimitada per l'avinguda de Roma, la Rambla Nova i l'avinguda de Ramón y Cajal. La instal·lació semafòrica comptarà amb els darrers elements tecnològics: els senyals acústics per a persones invidents i els temporitzadors per a vianants.