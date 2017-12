L'EMT congela les tarifes pel 2018

L’any 2017 es tancarà amb un important increment de viatgers que al juny ja era del 6,04%

Redacció

Actualitzada 28/12/2017 a les 14:20

L’Empresa Municipals de Transports Públics de Tarragona (EMT)congela les tarifes dels autobusos urbans per l’any que ve. Per altra banda, l’EMT vol mantenir i consolidar l’any vinent els ingressos assolits durant aquest 2017 derivats de la venda de bitllets. Aquest propòsit està reflectit al pressupost pel 2018, aprovat pel consell d’administració de l’empresa municipal el passat 14 de setembre i pel Consell Plenari celebrat aquest dijous. El pressupost s’eleva a 14.502.986 € i l’aportació municipal és de 9.222.493 €.



L’EMT té previst un increment de la partida d’ingressos en aproximadament 183.000 euros. Aquesta càlcul respon a que l’augment progressiu de viatgers –que l’any 2016 va ser d’un 2,62% respecte l’any 2015–, i que va a arribar al 6,04% el passat mes de juny, ratificant la tendència a créixer en nombre de viatgers.



D’altra banda, s’incrementa la partida de despeses d’explotació degut, principalment, a l’adquisició d’autobusos i l’augment de la partida destinada a reparacions a causa de l’envelliment de la flota. En aquests moments, està en tràmit el concurs per a l’homologació d’autobusos per poder iniciar el procés de renovació durant el 2018. També cal destacar que abans de final d’any es licitarà el concurs que preveu la instal·lació de 20 pantalles d’informació de temps d’espera, que se sumaran a les dues ja existents en les parades del carrer Colom i de l’estació de Renfe.