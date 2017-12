També han visitat als nens i nenes ingressats una orquestra infantil, diversos membres de l’Església Vida Nueva, la Tuna i el patge reial de Ses Majestats els Reis d’Orient

Redacció

Actualitzada 28/12/2017 a les 12:40

Els nens i nenes ingressats a la planta de pediatria de l’Hospital Joan XXIII van poder gaudir de la presència del Pare Noel, que els va visitar els dies 22 i 25 de desembre. Santa Claus va portar regals pels petits i va omplir de goig i somriures l’àrea pediàtrica del centre sanitari.



Aquests dies també han visitat als infants una orquestra infantil, el dia 22, membres de l’Església Vida Nueva i la Tuna, el 23, i el patge reial de Ses Majestats els Reis d’Orient, ahir dimecres 27 de desembre.



Les visites continuaran el proper mes de gener. Passaran per l’Hospital L'Associació IPA el 2 de gener, el primer equip del Nàstic el 4 de gener, els personatges de Port Aventura el 5 de gener i Ses Majestats els Reis d’Orient el 6 de gener.



Com cada any, per aquestes dates, la solidaritat arriba a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Diferents associacions i entitats de l’entorn visiten el centre sanitari per portar l'esperit nadalenc a tots els infants i adults ingressats, així com també als familiars i als treballadors.