Desarticulat un grup itinerant especialitzat en robatoris amb força a domicilis

Els arrestats actuaven per indrets de tot l’Estat, entre d’altres Tarragona, i publicaven fotos seves amb armes de foc i armes blanques a les xarxes

Actualitzada 28/12/2017 a les 11:43

La Policia Nacional ha desarticulat un grup itinerant especialitzat en robatoris amb força a l’interior de domicilis per tot l’Estat. El grup, compost per ciutadans d’origen romanès, presumptament a comès nombrosos robatoris a Reus, així com també a les demarcacions de Lleida, Oviedo, Lleó, València i Saragossa. Els detinguts publicaven fotografies a les xarxes socials on s’exhibien amb armes de foc i armes blanques.



La investigació es va iniciar després que el departament d’Interior de l’Ambaixada de Romania alertés a la policia espanyola de la possible existència a l’Estat d’un grup criminal vinculat a robatori d’habitatges. La investigació va permetre corroborar que el grup estava especialitzat en l’assalt a domicilis per tota la península i que es trobava establert a Madrid, concretament a Coslada i Torrejón de Ardoz. Se’ls imputen delictes comesos a Tarragona (concretament a Reus), Lleida, Oviedo, Lleó, Saragossa i València.



Els agents van agilitzar els tràmits per la seva localització i detenció, ja que els integrants del grup criminal ideaven tornar properament a Romania. En el registre policial s’ha intervingut una gran quantitat de rellotges, peces de joieria i eines per forçar les portes d’accés tals com guants o palanques.