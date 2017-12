Va ser el número quatre de la llista a les passades eleccions i substituiria a Albert Abelló

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 26/12/2017 a les 23:53

El PDeCAT oferirà a Joan Adserà Quesada convertir-se en nou regidor de l’Ajuntament de Tarragona. Adserà va ser el número quatre de la llista de Convergència i Unió a les passades eleccions municipals de l’any 2015 i, per aquest motiu, ell serà el relleu de l’exregidor Albert Abelló, que va morir sobtadament la setmana passada.



Tot i que aquest seria el relleu natural, des del partit informen que encara s’estan recuperant del mal tràngol causat per la mort d’Abelló, motiu pel qual encara no s’han mogut fils. A més, amb l’arribada de les festes nadalenques, els tràmits al PDeCAT s’han paralitzat.



«Segurament, fins que no passin les festes, no es mourà res», expressaven des del partit.

Joan Adserà Quesada compartiria representació municipal amb l’actual número u del PDeCAT a la ciutat, Cristina Guzmán. De fet, en el plenari municipal d’aquest dijous, es desconeix encara si Guzmán hi assistirà sola o si un altre membre del partit li farà costat, en un plenari que s’anticipa tens perquè els partits votaran els pressupostos de l’any vinent.



Albert Abelló va morir el dia 20 de manera sobtada als 57 anys. El portaveu del PDeCAT va patir un atac de cor, a primera hora de la tarda, quan es trobava al seu despatx professional.