El Parc Infantil de Nadal de Tarragona espera més de 20.000 visitants

L’únic que no ha engegat amb normalitat són les activitats de fora del recinte firal pel fort vent que bufava

Redacció

Actualitzada 27/12/2017 a les 20:39

La consellera de Polítiques d’Igualtat, Ana Santos, ha inaugurat el Parc Infantil de Nadal, que estarà obert fins al 4 de gener. El recinte compta amb 34 tallers, dels quals gairebé 21 són novetat. En l'edició d'enguany s’ha cuidat molt especialment l’eliminació d’estereotips sexistes a tot el Parc i, a més, en la selecció del personal educatiu s’ha intentat que hi hagués paritat de gènere.



«L’objectiu és crear un lleure de qualitat i el Parc de Nadal n’és una mostra», ha assenyalat Ana Santos, que també ha destacat que esperen que l’afluència sigui de 20.000 visitants i «és possible que vingui més gent al Parc de Tarragona perquè molts recintes dels voltants han escurçat els dies. Nosaltres mantenim l’aposta per un parc que està molt ben dimensionat i pensat per gaudir nens i nenes de totes les edats».



L’únic que no ha engegat amb normalitat són les activitats de fora del recinte firal pel fort vent que bufava. Dijous s’espera que tot estigui en marxa.



L’horari és d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, excepte el 31 de desembre a la tarda i l’1 de gener al matí que el parc estarà tancat.