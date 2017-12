El nou Centre d'Art 'El Tinglado' es retarda i obrirà les seves portes el mes de gener

Havia de començar l’activitat al desembre, però els canvis en la regidoria de Cultura han motivat aquest endarreriment, segons confirma l’Ajuntament

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 26/12/2017 a les 20:39

El nou Centre d’Art el Tinglado, que té l’objectiu de dotar Tarragona d’una oferta artística de qualitat, endarrereix la seva obertura. Aquest equipament havia de començar l’activitat aquest mes de desembre, segons va informar l’exregidor de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Prats (Units per Avançar). Després dels fets del primer d’octubre, però, Prats va deixar el seu càrrec, que ocupa des de fa dos mesos la regidora socialista Begoña Floria. Aquest canvi de cartera és el que ha provocat que el Tinglado encara no estigui obert i que els tarragonins hagin d’esperar fins –com a mínim– el mes de gener per veure’l.

«Els canvis en les regidories són la causa d’aquest endarreriment», expressava l’actual regidora de Cultura, Begoña Floria. Josep Maria Prats va deixar el seu càrrec dies després de les càrregues policials de l’1 d’octubre, i dues setmanes més tard, el dia 16, Floria va agafar el seu relleu. L’adaptació de la nova regidora i la priorització del Pla Cultural dels Jocs han retardat l’obertura del Centre d’Art. Tot i això, la mateixa Floria es va encarregar d’assegurar que «la planificació és la mateixa que amb l’anterior regidor i no hauria de canviar res del programa».



El Tinglado acollirà dues exposicions a l’any. Una tindrà l’objectiu de potenciar el talent del territori, i l’altra, neix de la col·laboració entre aquest centre d’art i d’altres centres del país, gràcies a la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, Tarragona compartirà exposicions amb espais com el Bòlit de Girona, la Panera de Lleida o lo Pati d’Amposta.



Una exposició de la Generalitat serà l’encarregada d’encetar la programació del Centre d’Art, i caldrà esperar fins l’estiu per poder assistir a la primera mostra made in Tarragona. L’exposició, amb la mirada posada al territori, tindrà un jurat internacional de prestigi. Aquest, s’encarregarà d’escollir els artistes de l’entorn que exposaran a dins el Tinglado a partir de l’estiu. L’objectiu d’aquesta exposició serà la de potenciar «l’àrea metropolitana de Tarragona, el sud de Catalunya», expressava l’exregidor de Cultura, Josep Maria Prats, quan informava del projecte cultural. La primera edició d’aquest projecte arribarà de cara a l’estiu de 2018, després que la direcció del Centre d’Art hagi tingut temps d’organitzar i pensar en el model del concurs.



Abans, però, els tarragonins podran accedir a l’espai per observar una de les mostres itinerants que arribaran a Tarragona dos cops a l’any. La previsió és obrir el Tinglado el mes de gener de 2018, tot i que es podria endarrerir un pèl, encara que «no més enllà del primer trimestre de l’any que ve», assegurava Floria. A hores d’ara, la directora artística del Centre d’Art, Mariona Llort, està perfilant els detalls d’aquest projecte, que comptarà també amb un espai exclusiu pel festival de fotografia tarragoní SCAN.



Autoritat Portuària va ser l’encarregada d’arranjar el Tinglado 2 del Moll de Costa amb un pressupost de 140.000 euros.