Creixen les crítiques de Farts de Soroll per baralles i incivisme al carrer Major

El «punt crític» és el xamfrà entre aquesta via i la baixada Misericòrdia, on s’apleguen els joves que surten dels dos locals nocturns de la zona

Matinada del 26 de desembre. Una desena de joves discuteix en un to de veu elevat al carrer Major de Tarragona. Són tres quarts de quatre de la matinada. Des d’un dels balcons, una veïna grava les imatges. La discussió es torna més intensa i els joves comencen a barallar-se. «En desconec els motius, però com veia que la baralla no s’acabava i portaven diversos minuts cridant, em vaig posar a gravar. Arriba un punt que comences a estar molt cremada», expressava la Montse Guinovart, veïna d’un bloc molt proper a la zona dels fets i membre de la plataforma Farts de Soroll.



Les baralles en aquest punt de la Part Alta tarragonina comencen a ser «molt habituals», segons expressava la mateixa Guinovart i un dels portaveus de la plataforma, Andreu Ximenis. Segons relaten, quan tanquen els locals d’oci nocturn propers al carrer Major, desenes de joves s’apleguen al xamfrà entre aquesta via i la baixada Misericòrdia. Es tracta d’una tendència a l’alça, sobretot des de l’obertura d’un nou bar de copes que «abans tenia llicència fins les tres de la matinada i ara obre fins les sis, fet que estem investigant», deia Ximenis. Guinovart assegurava que les discusions es repeteixen «cada cap de setmana i les vigílies dels festius» i criticava que «la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra passen per la zona, però no fan res per evitar-ho».



La veïna que va gravar les imatges, posteriorment compartides a les xarxes a tall de denúncia, lamentava que aquest tipus de situacions «abans no es veien». «No cal buscar culpables, però sí responsables. No estic en contra que la gent surti i s’ho passi bé, però penso que hem de buscar una solució i una mesura, per molt que sigui molt complicat», declarava Guinovart. Des de Farts de Soroll el missatge era el mateix, tot i que Ximenis es mostrava «preocupat» per la situació del nou bar de copes que ha obert recentment.



Segons assegurava el portaveu de la plataforma, han estat diversos els veïns que han denunciat aquest local d’oci nocturn per «problemes amb la música de l’interior i per la cridòria de l’exterior». De fet, els mateixos veïns es van dirigir a Farts de Soroll per intentar trobar una solució a la problemàtica.



A hores d’ara, la plataforma espera conèixer la situació de la llicència del local per emprendre possibles i futures accions. Caldrà esperar per saber com es resoldrà aquest nou episodi de queixes veïnals per sorolls i baralles al nucli antic de la ciutat. Cal recordar que l’Ajuntament ja ha prohibit l’obertura de nous locals d’oci nocturn a la zona.