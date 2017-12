Veïns de la Part Alta denuncien actes vandàlics durant el Nadal

Un ciutadà denuncia que s'han mogut de lloc i destrossat alguns bancs de marbre del Cos del Bou, mentre que Farts de Soroll mostra un vídeo d'una baralla aquesta matinada al carrer Major

Redacció

Actualitzada 26/12/2017 a les 12:40

Diversos veïns de la Part Alta han denunciat, a través de les xarxes socials, diversos actes vandàlics comesos durant aquest Nadal als carrers d'aquest barri tarragoní. Concretament, els fets s'han produït la matinada del passat 24 de desembre i d'aquest dimarts 26 de desembre.



Per una banda, un ciutadà ha denunciat a través del seu perfil de Facebook que alguns bancs de marbre del Cos del Bou han patit destrosses i s'han mogut de lloc. Com es pot veure en les imatges, un dels bancs ha quedat tombat i completament trencat per la meitat.







Per altra banda, la plataforma Farts de Soroll ha denunciat, també a través del seu perfil de Facebook, una baralla produïda a altes hores de la matinada. El conflicte s'ha produït entre un grup de persones a les 3.45h d'aquest 26 de desembre al carrer Major, a l'inici de la Baixada de la Misericòrdia. L'entitat ho ha denunciat amb un vídeo que ha fet públic a la xarxa social.