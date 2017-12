Un centenar de persones es concentren davant l'Ajuntament de Tarragona per cantar nadales

L’acte ha estat convocat per Òmnium i s’ha realitzat a cada plaça de Catalunya

Un centenar de persones han cantat diverses nadales amb capells de Nadal de color groc. L’acte, convocat per Òmnium, ha començat amb un breu discurs en favor de l’alliberament dels presos polítics i ha continuat amb una cantada conjunta de cançons nadalenques. Una d’elles, ha estat adaptada per l’associació cultural per dedicar-la als empresonats. La cantada de nadales també ha tingut lloc en altres places dels ajuntaments d’arreu de Catalunya però a Barcelona s’ha convocat davant la presó Model.