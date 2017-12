El PP pren un escó a Ciutadans gràcies al vot exterior

Alejandro Fernández recupera la plaça que havia perdut en la nit electoral

Nil Morato

Actualitzada 24/12/2017 a les 16:18

Finalment, el Partit Popular tindrà representació Tarragonina. El PP recupera l’escó que havia perdut en la nit electoral a benefici de Ciutadans. Ara, amb el 100% dels vots escrutats els populars recuperen aquest escó gràcies al vot exterior. Això ha estat possible perquè la diferència entre l’escó de Ciutadans i aquest del PP era de 13 vots. Ara, el Parlament queda amb 36 escons per a Ciutadans i 4 per al PP. El diputat de Ciutadans que ha perdut el seu escó és el número 6 de la llista per Tarragona, Fernando Pecino.