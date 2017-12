Un treballador dóna l'import del seu sopar de la nit de Nadal al Banc d'Aliments

A més, ell i la seva dona han volgut fer una aportació particular extra i han donat més de 100 quilos d'aliments

EFE

Actualitzada 22/12/2017 a les 17:30

Un treballador de l'empresa Sekisui ha donat l'import del seu sopar de la nit de Nadal i també el de Cap d'Any al Banc d'Aliments, segons informa aquesta entitat benèfica.



Sekisui és una empresa química japonesa, establerta al polígon petroquímic de Tarragona, que paga el sopar de la nit de Nadal i el de Cap d'Any als treballadors del torn de nit en aquestes dates assenyalades.



Però el Víctor «ha decidit que, aquest any, volia fer un gest solidari i per això, ha decidit renunciar a aquests dos sopars i donar l'import íntegre en menjar», assenyala el Banc.



A més, ell i la seva dona han volgut fer una aportació particular extra i han donat més de 100 quilos d'aliments.



És una de les últimes accions solidàries després de la novena edició del Gran Recapte de principis de desembre, en què a Tarragona es van superar els 500.000 quilos d'aliments recollits, d'un total de 4.300 tones a tot Catalunya.



Les xifres quantitatives són similars a les de l'any passat, tot i que segons el portaveu del Banc dels Aliments a Tarragona, Òscar Ologaray, va millorar la qualitat, amb productes més cars com l'oli o la llet.