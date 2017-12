La Creu Roja a Tarragona ajuda a 53 refugiats a inserir-se al món laboral

La subvenció de 50.000 euros per part de la Diputació de Tarragona ha permès que 24 persones trobessin feina aquest any

Redacció

Actualitzada 22/12/2017 a les 15:46

La Creu Roja a la ciutat de Tarragona ha fomentat la inserció laboral de 53 persones refugiades durant aquest any 2017. Es tracta d’un servei que ofereix l’entitat a les persones que participen en el Programa Estatal d’Acollida Temporal per a Persones Sol·licitants d’Asil i que ha compta amb una subvenció per part de la Diputació de Tarragona per tal de potenciar la inserció laboral dels refugiats. L’import de l’aportació que ha fet la Diputació per aquest 2017 és de 50.000 euros.



Dels 53 participants, 34 han estat homes i 19, dones. Vint d’ells van arribar a Tarragona procedents d’Amèrica (Veneçuela, El Salvador, Hondures, Costa Rica i Colòmbia), 14 ho van fer d’Àsia (Síria, Palestina, Iraq, Iemen i Armènia), 10 d’Europa (Ucraïna) i 9 d’Àfrica (Eritrea, Somàlia i Marroc).



D’aquestes 53 persones, el 89% van assolir competències bàsiques en diferents àrees, com informàtica aplicada a la recerca de feina o un taller de drets i deures dels treballadors, entre altres. Un 42% es van formar en competències tècnic-professionals en diferents àmbits com la restauració, comerç o logística. Tot plegat ha permès que 24 persones refugiades aconseguissin trobar feina en diferents empreses del Camp de Tarragona.