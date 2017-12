El projecte final de la Tabacalera, en joc entre les propostes de cinc equips d'arquitectes

L’Ajuntament ha escollit aquests finalistes després de valorar els seus currículums i un esbós del projecte, i Antoni Riba és el millor posicionat

Descobrir com i en què es convertirà l’edifici de l’antiga Tabacalera de Tarragona està cada vegada més a prop. Cinc equips d’arquitectes han passat a la final del concurs d’idees que l’Ajuntament de Tarragona va obrir el passat 11 d’agost. El consistori ha fet aquesta primera criba i ha deixat fora del concurs 8 propostes, basant-se en els currículums dels equips presentats i en un esbós de la proposta. Tots els equips han aconseguit, gràcies a la seva selecció, una quantitat de 4.000 euros per seguir elaborant el projecte.



Els cinc equips d’arquitectes han hagut de presentar els seus currículums i un esborrany del que serà el seu projecte final. Ara, hauran d’acreditar a l’Ajuntament de Tarragona que els currículums són vertaders, i després tindran 45 dies per elaborar la proposta del Pla Funcional i Arquitectònic de la Tabacalera. D’entre els cinc finalistes, el millor posicionat a hores d’ara és Antoni Riba, un arquitecte freelance de la província de Barcelona. La seva proposta tècnica s’ha valorat amb 43 punts i el seu currículum amb 44 punts. Així doncs, ha obtingut un còmput global de 87 punts sobre els 94 màxims possibles –44 punts del CV i 50 del projecte–.



Per darrere, el segueix l’equip anomenat Kultura ideas y estrategias para el patrimonio S.L, que ha obtingut un total de 86 punts. Els mateixos que Riba en el currículum, però un menys en la proposta. Després, es troba Santiago Vives, que s’ha classificat en tercera posició amb 40 punts de currículum i 42 de proposta tècnica. El quart classificat és Tous Arquitectes S.L Professional, amb 35 punts al projecte i 42 de trajectòria professional. Per últim, es troba Gaspar Costa Gonzalez, que ha obtingut 36,5 punts en el seu currículum i 35 en l’esborrany del projecte.

L’Ajuntament de Tarragona preveia resoldre el concurs abans de final d’any, però finalment no serà possible. Tenint en compte els 45 dies que tenen els equips per elaborar els projectes i el posterior període de selecció, la decisió final no es coneixerà, previsiblement, fins al mes de febrer. Cal recordar que l’objectiu del consistori és incloure a la Tabacalera un espai d’autogestió vinculat a la cultura contemporània, el gran Museu Nacional Arqueològic, un espai d’emprenedoria i la seu dels arxius de Patrimoni i Cultura.



El concurs d’idees es finança conjuntament entre l’Ajuntament de Tarragona i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Els premis, en la segona fase seran de 90.000 euros en total: 40.000 euros pel primer premi, 20.000 pel segon, 12.000 pel tercer, 10.000 pel quart i 8.000 pel cinquè.



Les reivindicacions ciutadanes per reactivar socialment la Tabacalera s’han accentuat en aquest 2017. La Plataforma Oppida, el mes de maig, va obrir les portes de l’M-6 per reclamar a l’Ajuntament un projecte vàlid i immediat. Ara, caldrà esperar uns mesos més per conèixer el projecte final.