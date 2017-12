Condemnat a 15 anys de presó Ramon Franch per la mort de Carme Gallart

L'Audiència també imposa una indemnització de 450.000 euros per als familiars

Actualitzada 22/12/2017 a les 13:27

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 15 anys de presó l'agent immobiliari Ramon Franch declarat culpable de la mort de Carme Gallart, la veïna dels Pallaresos que va desaparèixer el 18 de juny del 2015. La sentència també imposa a Franch una indemnització de 450.000 euros per a la mare i els dos fills de la víctima, als quals tampoc es podrà apropar a menys de 200 metres durant els propers 20 anys. El jurat popular va considerar provat que el dia de la desaparició de la dona, de 65 anys, el condemnat va ser als Pallaresos i no a Tarragona -tal com ell va sostenir durant el judici-, la va abordar i va acabar amb la seva vida en un lloc indeterminat. Dos dies després, segons el tribunal, s'hauria desfet del cadàver durant el trajecte que va realitzar fins al Prepirineu d'Osca.



Una de les proves claus del jurat popular per justificar el veredicte de culpabilitat contra l'agent immobiliari per la mort i desaparició de Gallart, el cos de la qual encara no s'ha pogut localitzar, va ser l'informe de les dades de telefonia dels Mossos d'Esquadra.



El jurat va avalar el mòbil econòmic del crim pel litigi judicial en què la víctima l'acusava d'estafa i també ha considerat «decisiva» la carta que Franch va enviar a una amiga per dir-li «què havia de declarar».



La fiscalia i l’acusació particular havien sol·licitat 15 anys de presó per homicidi mentre que la defensa reclamava la pena mínima de 10 anys. El lletrat defensor no va assegurar que acabi recorrent el veredicte però va assenyalar les contradiccions i qüestions que van exercir la prova practicada del veredicte.